Dehradun News: दून अस्पताल की इमरजेंसी के इलाज पर अफसर 'लाजवाब', मरीज बेहाल, अव्यवस्थाओं के ये है मुख्य कारण

दून अस्पताल की इमरजेंसी के इलाज पर अफसर 'लाजवाब', मरीज बेहाल, अव्यवस्थाओं के ये है मुख्य कारण

Dehradun News: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। डायलिसिस के मरीज की मौत और ब्रेन हेमरेज पीड़ित मरीज का करीब एक घंटे तक एंबुलेंस में उपचार के इंतजार में पड़े रहने एवं मौत की घटनाओं ने अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शासन से लेकर अस्पताल प्रशासन तक कई बार एसओपी जारी हो चुकी हैं, दर्जनों बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। बुधवार को दोनों मौतों के बाद अस्पताल के अफसरों के बीच लंबी चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका और इमरजेंसी में लगातार लापरवाही, विवादों पर सिर पकड़कर बैठ गए। बैठक में किसी अधिकारी ने विभागवार कमियां चिह्नित कर सुधार की बात कही तो किसी ने इमरजेंसी मेडिसिन को और मजबूत करने और सख्त मॉनीटरिंग और जवाबदेही तय करने का सुझाव दिया। हालांकि पूर्व की तरह इस बार भी कार्रवाई की जगह चर्चा तक मामला सीमित रहा।

कारण-एक तमाम एसओपी, बैठकों पर अमल कोई नहीं

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के कार्यकाल में इमरजेंसी सेवाओं के लिए विस्तृत एसओपी तैयार की गई थी। स्वास्थ्य निदेशालय ने भी अलग दिशा-निर्देश जारी किए। प्राचार्य डॉ. गीता जैन और चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.एस. बिष्ट नियमित रूप से बैठकें कर मरीजों को हर हाल में भर्ती करने, 10 से 15 मिनट के भीतर उपचार शुरू करने, बेड न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने और ऑन-कॉल डॉक्टरों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते रहे हैं। इमरजेंसी के लिए क्यूआरटी और अलग-अलग समन्वय समूह भी बनाए गए हैं। लेकिन हल कुछ नहीं निकल रहा।

कारण : दो डॉक्टरों से लेकर अफसरों तक में खींचतान

आए दिन मरीजों और तीमारदारों की डॉक्टरों से भर्ती, रेफरल और व्यवहार को लेकर नोकझोंक होती रहती है। कई मामलों में इमरजेंसी और संबंधित विभागों के डॉक्टरों के बीच समन्वय की कमी भी सामने आती रही है। उधर, अफसरों तक में खींचतान बनी है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दो अफसर कॉलेज एवं अस्पताल में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, जिससे मॉनीटरिंग सिस्टम धवस्त है। डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की मनमानी जारी है।

कारण : तीन कई विशेषज्ञों की कमी एवं सीमित आईसीयू

अस्पताल में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और न्यूरो फिजिशियन जैसे विशेषज्ञों की कमी लंबे समय से बनी हुई है। वहीं आईसीयू बेड की कमी जगजाहिर है। कई वरिष्ठ चिकित्सकों के निजी संस्थानों में जाने से विशेषज्ञ सेवाओं पर भी असर पड़ा है। अपने एक डॉक्टर को भी इलाज के लिए रेफर करना पड़ा है, जो चर्चा का विषय बना है।

कारण : चार डॉक्टरों और कर्मचारियों की इमरजेंसी में लापरवाही, अभद्रता एवं ऑन कॉल में देरी से आने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। एक मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लीपापोती की गई और नोटिस के बाद मामले को रफा दफा किया गया। कोई प्रभावी कार्रवाई न होने को भी अव्यवस्था की बड़ी वजह माना जा रहा है।

ये बोले अफसर डीएमएस डॉ. विनम्र मित्तल ने कहा कि प्राचार्य और चिकित्सा अधीक्षक के निर्देशन में इमरजेंसी सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। इमरजेंसी ओटी और ट्रायज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। डॉक्टरों को समय पर उपलब्ध रहने और मरीजों के साथ बेहतर व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल प्रशासन भविष्य में भी सुधार की दिशा में लगातार कदम उठाता रहेगा।