Dehradun News: कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार के जगजीतपुर की सड़कों पर पहुंचा हाथी
Dehradun News: हरिद्वार के जगजीतपुर मुख्य मार्ग पर कांवड़ यात्रा के दौरान देर रात एक हाथी सड़क पर आ गया। हाथी को देखकर कांवड़ियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ समय बाद हाथी आंतरिक गलियों में चला गया। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
Dehradun News: हरिद्वार। जगजीतपुर मुख्य मार्ग पर सोमवार देर रात को कांवड़ यात्रा के बीच एक हाथी जंगल से निकल कर मार्ग पर आ गया। सड़क पर हाथी को देख कांवड़ियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाथी को देखकर मौके पर कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि कुछ देर मुख्य मार्ग पर टहलने के बाद हाथी जगजीतपुर की आंतरिक गलियों में जा पहुंचा। इस दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम मुस्तैद दिखी। हाथी के सड़क पर विचरण का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।