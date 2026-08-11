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Dehradun News: कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार के जगजीतपुर की सड़कों पर पहुंचा हाथी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: हरिद्वार के जगजीतपुर मुख्य मार्ग पर कांवड़ यात्रा के दौरान देर रात एक हाथी सड़क पर आ गया। हाथी को देखकर कांवड़ियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ समय बाद हाथी आंतरिक गलियों में चला गया। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Dehradun News: कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार के जगजीतपुर की सड़कों पर पहुंचा हाथी

Dehradun News: हरिद्वार। जगजीतपुर मुख्य मार्ग पर सोमवार देर रात को कांवड़ यात्रा के बीच एक हाथी जंगल से निकल कर मार्ग पर आ गया। सड़क पर हाथी को देख कांवड़ियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाथी को देखकर मौके पर कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि कुछ देर मुख्य मार्ग पर टहलने के बाद हाथी जगजीतपुर की आंतरिक गलियों में जा पहुंचा। इस दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम मुस्तैद दिखी। हाथी के सड़क पर विचरण का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता है।

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