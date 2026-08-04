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Dehradun News: ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा दे 85 वर्षीय बुजुर्ग से 61 लाख की ठगी

By Ankit Kumar Chaudhary
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: शेयर ट्रेडिंग में निवेश के लिए 85 वर्षीय विष्णु दत्त बख्शी को 61 लाख रुपये ठगा गया। आरोपियों ने पहले विश्वास में आकर कुछ पैसे लौटाए, लेकिन अंत में पूरी रकम हड़प ली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

Dehradun News: ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा दे 85 वर्षीय बुजुर्ग से 61 लाख की ठगी

Dehradun News: शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच दे 85 वर्षीय बुजुर्ग से 61 लाख रुपये ठग लिए गए। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और धमकी दी। शिकायत पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर बसंत विहार थाना पुलिस ने गाजियाबाद निवासी दंपति और उनकी बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस जांच

एसओ बसंत विहार शैंकी कुमार ने बताया कि महारानी बाग, फेज-दो निवासी 85 वर्षीय विष्णु दत्त बख्शी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि राजपुर रोड स्थित आनंद राठी शेयर्स ब्रोकर फर्म में उनका डीमेट अकाउंट था। इसी फर्म में काम करने वाली युवती मेघना चौधरी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर उनके घर आती थी। धीरे-धीरे मेघना ने उनकी पत्नी के साथ बेटी जैसे संबंध बना लिए और परिवार में पूरी तरह घुल-मिल गई। इसी दौरान मेघना ने अपने पिता ज्ञानेंद्र मार आशाराम और मां विनीता चौधरी निवासी विला नंबर 103, विला आनंदम, मेरठ रोड, गाजियाबाद से उनकी मुलाकात कराई। जब भी दंपति गाजियाबाद से अपनी बेटी से मिलने देहरादून आते तो वे बख्शी परिवार के घर भी जाते थे। ज्ञानेन्द्र कुमार ने बुजुर्ड को बताया कि उसने अपने गाजियाबाद स्थित विला में ही शेयर ट्रेडिंग का ऑफिस बना रखा है और वह अपनी पत्नी व भतीजों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर ट्रेडिंग करता है। आरोपियों ने विष्णु दत्त और उनकी पत्नी पर अपने साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने का दबाव बनाया और अच्छे रिटर्न का लालच दिया। शुरुआत में फंड न होने की बात कहकर बुजुर्ग ने मना किया, लेकिन लगातार दबाव के बाद वे राजी हो गए।

आroपी की गिनती

25 मई 2025 को आरोपी गाजियाबाद से 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर देहरादून आए और एक एग्रीमेंट बनवाया। इसके बाद 26 मई को विष्णु दत्त ने अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर 10 लाख रुपये ज्ञानेन्द्र कुमार को आरटीजीएस के माध्यम से भेज दिए। आरोपियों ने शुरुआत के 2-3 महीने तक कुछ रिटर्न दिया ताकि उनका भरोसा पक्का हो सके। विश्वास में आकर बुजुर्ग ने अपने और अपने बेटे दीपक बख्शी सहित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से आरोपियों की फर्म में लगभग 90 लाख रुपये लगा दिए। विष्णु दत्त बख्शी का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें झूठा प्रलोभन देकर उनके 61 लाख रुपये ठग लिए हैं। जब 85 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी जीवनभर की पूंजी वापस मांगी, तो आरोपी लंबे समय तक बहाने बनाते रहे। एसओ शैंकी कुमार ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

कितने रुपये ठगे गए थे?
85 वर्षीय विष्णु दत्त बख्शी के साथ 61 लाख रुपये ठगे गए थे।
Ankit Kumar Chaudhary

लेखक के बारे में

Ankit Kumar Chaudhary

शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।


कॅरियर का सफर

अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग

बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं


एंटरटेनमेंट और विजन

अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।


विशेषज्ञता

क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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