Dehradun News: दून के 232 परिवारों के अपने घर का सपना हुआ साकार

Dehradun News: देहरादून में 232 जरूरतमंद परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने पारदर्शी डिजिटल लॉटरी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा की मजबूत नींव है।

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता दून के 232 जरूरतमंद परिवारों का अपने घर का सपना गुरुवार को साकार हो गया। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने धौलास आवासीय योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चयनित लाभार्थियों को पारदर्शी डिजिटल लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से फ्लैट आवंटित किए।

कार्यक्रम में भागीदारी आईएसबीटी स्थित सिटी जंक्शन मॉल में आयोजित कार्यक्रम में सभी लाभार्थियों और अधिकारियों की मौजूदगी में कंप्यूटरीकृत प्रणाली से भवन संख्या का आवंटन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार 'हर पात्र परिवार को अपना घर' देने के संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्र के अनुरूप यह योजना गरीब परिवारों के सम्मान और सुरक्षा की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। धौलास आवासीय योजना के तहत 232 परिवारों को फ्लैट आवंटन राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच और समावेशी विकास नीति का सशक्त उदाहरण है।

दिव्यांगों और बुजुर्गों को भूतल पर फ्लैट एमडीडीए ने मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देते हुए 4 दिव्यांग और 2 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को भूतल (ग्राउंड फ्लोर) पर फ्लैट आवंटित किए, जिससे उन्हें आने-जाने में कोई असुविधा न हो। इस फैसले ने समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग के प्रति शासन की प्रतिबद्धता दर्शाई।

पारदर्शी प्रक्रिया और आधुनिक सुविधाएं एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्राधिकरण का लक्ष्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। पूरी प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता और डिजिटल माध्यम से संपन्न की गई। वहीं, एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि धौलास आवासीय योजना केवल चार दीवारें नहीं हैं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुरक्षित, आधुनिक और व्यवस्थित माहौल देने की कोशिश है। आवंटन के बाद लाभार्थियों के चेहरों पर बरसों का इंतजार खत्म होने की खुशी साफ झलक रही थी।