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Dehradun News: डीएम आशीष ने लगाया झाड़ू, स्वच्छता का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो.. -विशेष स्वच्छता अभियान में डीएम एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया प्रतिभाग, 100

Dehradun News: डीएम आशीष ने लगाया झाड़ू, स्वच्छता का दिया संदेश

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाकर दूनवासियों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया।अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वच्छता अभियान संचालित किए जाएं तथा स्थानीय नागरिकों को भी इन अभियानों से जोड़ते हुए स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया जाना आवश्यक है।

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स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान

शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और प्राधिकरण सचिव सीमा डुंगराकोटी के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मण चौक एवं कांवली रोड क्षेत्र में विशेष स्वच्छता एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने स्वयं स्वच्छता अभियान का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर निगम, वेस्ट वॉरियर्स संस्था सहित विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारियों, स्वयंसेवकों एवं स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में सफाई की। कूड़ा-कबाड़, प्लॉस्टिक की बोतल, पॉलीथिन को उठाकर एकत्र किया गया। इस दौरान आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। डीएम डॉ आशीष चौहान ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान चिन्हित स्थलों पर समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें और कूड़ा उठान एवं उसके वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि केवल अभियान के दौरान सफाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चिन्हित क्षेत्रों में नियमित निगरानी एवं निरंतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डीएम ने कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर शहर के निर्माण के लिए केवल प्रशासनिक प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि आमजन की सक्रिय सहभागिता भी जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपने घर, प्रतिष्ठान एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने, कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालने और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न फैलाने की अपील की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीमा डुंगराकोटी ने स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग किया और आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन एवं नैतिक दायित्व का हिस्सा बनाकर ही हम अपने घर, मोहल्ले, शहर एवं राज्य को स्वच्छ रख सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहते हुए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की।

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकें

जिलाधिकारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई एवं जनजागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए संबंधित विभागों एवं संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस दिशा में निरंतर अभियान चलाए जाएंगे।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, तहसीलदार सदर सुरेंद्र देव, वेस्ट वॉरियर्स संस्था से नवीन सडाना सहित जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

स्वच्छता जागरूकता अभियान कब आयोजित किया गया?
स्वच्छता जागरूकता अभियान शनिवार को आयोजित किया गया।
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