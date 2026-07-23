Dehradun News: नगर निगम और 'वेस्ट वॉरियर्स' ने हर्रावाला में किया पौधारोपण
Dehradun News: देहरादून में हरित और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम और 'वेस्ट वॉरियर्स' ने हर्रावाला क्षेत्र में पौधारोपण अभियान चलाया। मुख्य स्वच्छता निरीक्षक की अगुवाई में टीम ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए, जिसका उद्देश्य शहर का हरित आवरण बढ़ाना और नागरिकों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करना था।
Dehradun News: देहरादून। शहर को हरित एवं स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को नगर निगम देहरादून और 'वेस्ट वॉरियर्स' संस्था ने संयुक्त रूप से हर्रावाला क्षेत्र में पौधारोपण अभियान चलाया। मुख्य स्वच्छता निरीक्षक के नेतृत्व में अधिकारियों, कर्मचारियों और वेस्ट वॉरियर्स की टीम ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में हरित आवरण बढ़ाना और नागरिकों को पौधरोपण व उनके नियमित संरक्षण के लिए प्रेरित करना रहा।
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