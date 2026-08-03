Dehradun News: अभाव में रहकर भी भक्तों के कष्ट हरते हैं भगवान शिव: आचार्य ममगांई
Dehradun News: शैलेंद्र सेमवाल देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। नेशविला रोड स्थित गढ़वाल सभा भवन में महिला
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। नेशविला रोड स्थित गढ़वाल सभा भवन में महिला कल्याण समिति द्वारा आयोजित शिवपुराण कथा के दसवें दिन कथा वाचक आचार्य शिवप्रसाद ममगांई ने कहा कि भगवान शिव जैसे कृपालु और दयालु देवता कोई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जल, दूध, बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा से भगवान महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। स्वयं अभाव में रहते हुए भी वे भक्तों के सभी अभाव दूर करते हैं।
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