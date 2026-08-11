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Dehradun News: कैफे-बार पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून में नगर निगम के पार्षद आयुष गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि छोटे व्यापारियों की दुकानें रात 11 बजे बंद कर दी जाती हैं, जबकि कैफे और क्लब देर रात तक खुले रहते हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और समान नियम लागू करने की मांग की।

Dehradun News: कैफे-बार पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप

Dehradun News: देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। शहर में कैफे और क्लबों के देर रात तक संचालन को लेकर नगर निगम के पार्षद आयुष गुप्ता की ओर से मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आरोप लगाया गया कि छोटे व्यापारियों की दुकानें रात 11 बजे बंद करा दी जाती हैं, जबकि कई कैफे और क्लब देर रात तक खुले रहते हैं।इससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में पूर्व में देर रात सड़क दुर्घटनाओं, मारपीट और झगड़े जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए। इसके बाद पुलिस की ओर से ऑपरेशन प्रहार चलाकर कैफे और क्लबों पर सख्ती की गई थी।

कुछ समय तक प्रतिष्ठान निर्धारित समय पर बंद हुए, लेकिन अब कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि शहर के सभी व्यापारियों के लिए समान नियम लागू किए जाएं और देर रात तक संचालित होने वाले कैफे-क्लबों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारी स्वयं क्लब बंद कराने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

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