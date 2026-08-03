Dehradun News: सावन के पहले सोमवार को उमड़ी लोगों की भीड़
Dehradun News: सुभाष सक्सेना रुड़की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर सिविल लाइंस स्थित सिद्धेश्वर
Dehradun News: रुड़की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर सिविल लाइंस स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। लोगों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगी। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रोहित वैदिक ने बताया कि सोमवार को सुबह 4:00 से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में लगी रही वहीं सोमवार शाम को विशेष श्रृंगार आरती का आयोजन किया जाएगा इसके लिए मंदिर समिति द्वारा विशेष तैयारी की गई है।
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