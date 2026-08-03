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Dehradun News: अभाव में रहकर भी भक्तों के कष्ट हरते हैं भगवान शिव: आचार्य ममगांई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। नेशविला रोड स्थित गढ़वाल सभा भवन में महिला कल्याण समिति द्वारा आयोजित शिवपुराण कथा के दसवें दिन कथा वाचक आचार्य शिवप

Dehradun News: अभाव में रहकर भी भक्तों के कष्ट हरते हैं भगवान शिव: आचार्य ममगांई

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। नेशविला रोड स्थित गढ़वाल सभा भवन में महिला कल्याण समिति द्वारा आयोजित शिवपुराण कथा के दसवें दिन कथा वाचक आचार्य शिवप्रसाद ममगांई ने कहा कि भगवान शिव जैसे कृपालु और दयालु देवता कोई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जल, दूध, बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा से भगवान महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। स्वयं अभाव में रहते हुए भी वे भक्तों के सभी अभाव दूर करते हैं।आचार्य ने कहा कि भगवान शिव का जीवन परोपकार, त्याग और लोककल्याण की प्रेरणा देता है। उन्होंने रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग और कांवड़ यात्रा की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भक्ति के साथ राष्ट्रीय एकता का भी संदेश देती है।

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समिति की अध्यक्ष लक्ष्मी बहुगुणा ने बताया कि 4 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद मोहन बहुगुणा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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