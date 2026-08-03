Dehradun News: कांवली रोड की बदहाली से लोग परेशान
Dehradun News: देहरादून के कांवली रोड पर गहरे गड्ढे और खराब सीवरेज लाइन के कारण लोग परेशान हैं। गंदा पानी सड़क पर बहने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि समस्या पुरानी है, लेकिन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। मेयर ने अधिकारियों को समाधान का आश्वासन दिया है।
Dehradun News: देहरादून। कांवली रोड पर जगह-जगह गहरे गड्ढों और क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन के कारण लोग परेशान हैं। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बहने से बीमारी का खतरा बना हुआ है। वहीं सड़क की खराब हालत से वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सड़क की बार-बार मरम्मत के बावजूद इसके उखड़ने पर कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया है।
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