Dehradun News: प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को हक दिलाने की मांग, जन संघर्ष मोर्चा ने तहसील का किया घेराव
Dehradun News: विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के असली पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कई पात्र नामों को सूची से हटाने और अपात्रों को शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने सूची की गहन जांच की मांग की। उपजिलाधिकारी ने पात्रों को योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिया।
Dehradun News: विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के वास्तविक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने तथा चयन सूची की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के कारण
मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी देहरादून के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विनोद कुमार को सौंपा।रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि विकासनगर ब्लॉक की लाभार्थी सूची से कई पात्र गरीबों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि सरकारी नौकरी करने वाले, उनके परिजन और दो-तीन मंजिला मकानों में रहने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं।
मांगें और आश्वासन
उन्होंने कहा कि कुछ संपन्न लोगों ने अपने पक्के मकानों के बजाय पुराने टीन शेड, गौशालाओं या जर्जर भवनों को दर्शाकर योजना का लाभ लेने का प्रयास किया है।मोर्चा ने मांग की कि पूरी चयन सूची की गहन जांच कर अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएं और वास्तविक पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही योजना की निगरानी तहसील स्तर पर सुनिश्चित की जाए।
उपजिलाधिकारी का प्रतिक्रिया
उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को सूची की जांच कर पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिया।प्रदर्शन में आकाश पंवार, विजय राम शर्मा, दिलबाग सिंह, के.सी. चंदेल, आर.पी. भट्ट, अकरम सलमानी, टीकाराम उनियाल, भजन सिंह नेगी, महेंद्र सिंघल, हाजी असद, विनोद रावत, प्रवीण शर्मा, सलीम खान, इदरीश, सुरेशानंद बेलवाल, महेंद्र भंडारी, अनिल गौड़, कारी शहजाद, भीम सिंह उन बिष्ट, पी.के. गोस्वामी, सोमपाल, वाहिद कुरैशी, मुकेश पसपोला, अतुल हांडा, विनय सजवान सहित बड़ी संख्या में मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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