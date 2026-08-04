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Dehradun News: जौनपुर रंवाई को अनुसूचित जाति में शामिल करने करने की मांग उठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: -जौनपुर रंवाई को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन

Dehradun News: जौनपुर रंवाई को अनुसूचित जाति में शामिल करने करने की मांग उठी

Dehradun News: मसूरी। संवाददाता नगर पालिका टाउन हाल में आयोजित बैठक में रंवाई जौनपुर को जनजाति में शामिल करने की मांग की।नगर पालिका टाउन हाल में रंवाई जौनपुर को जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिधियों की बैठक आयोजित की गई। सभी ने अपने सुझाव रखे और इस संबंध में आने वाली समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र ओबीसी नहीं बल्कि जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि जौनपुर रंवाई के चार पट्टियों की बैठक की गयी। उन्होंने कहा कि रंवाई व बड़कोट के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग की।

तय किया गया कि यह लड़ाई सब मिलकर लड़ें व अगर रंवाई को जनजाति में शामिल करते हैं तो जौनपुर व रंवाई के गोडर खाडर का जो क्षेत्र छूट गया है उसे भी इसमें शामिल किया जाए। इस संबध में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा से बात करेगें जिन्होंने रंवाई जौनपुर को ओबीसी बनाया था। विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दौलतराम रंवाल्टा, जोत सिंह रंवाल्टा, हुकम सिंह पंवार, सरदार सिंह आदि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। जौनपुर प्रधानसंघ के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने कहा कि रंवाई जौनपुर की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग बहुत पुरानी है, जबकि 1967 में जौनसार को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया था लेकिन जौनपुर व रंवाई छूट गया था, जबकि सभी का रहन सहन, खानपान, रीति रिवाज एक ही है। इसमें क्षेत्रीय विधायकों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है व विभिन्न स्थानों पर बैठक करेंगे ताकि सभी राजनैतिक दल एकजुट होकर इस मांग को उठाए। ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। जिला पंचायत सदस्य जोत सिंह रावत ने कहा कि बैठक में जौनपुर व रंवाई के जनप्रतिनिधि बैठक में आए हैं व इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग 1952 से चली आ रही है। इस बैठक के बाद बड़े स्तर की बैठक की जायेगी। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, जिला पंचायत सदस्य जोत सिंह रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमेंद्र बिष्ट, वीरेंद्र रावत, मेघ सिंह कंडारी, दिनेश बडोनी, प्रदीप कवि, सुरेंद्र रावत, दर्शन लाल नौटियाल, राजेश बहुगुणा, शीतल गौड, वीरपाल कठैत, लोकेंद्र नौटियाल, दीपचंद सजवाण, सरदार सिंह मल्ल, सुरेद्र रावत, पूर्णानंद डोभाल, शेलेंद्र बिष्ट, दिनेश बर्तवाल, सोबत रावत, पूजा पंवार, महिपाल राणा, गंभीर सिंह नेगी, कपिल भंडारी, मंजीत पंवार, सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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