Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dehradun News: इलेक्ट्रिक बसों को दुधली-डोईवाला मार्ग पर चलाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

Dehradun News: देहरादून में परेड ग्राउंड से जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मांग बढ़ रही है। अधिवक्ता अजय कुमार ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन की कमी को दूर करने की अपील की गई है। विशेषकर ग्रामीणों और छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

Dehradun News: इलेक्ट्रिक बसों को दुधली-डोईवाला मार्ग पर चलाने की मांग

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दून के परेड ग्राउंड से जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक वाया मोथरोवाला–दुधली–डोईवाला मार्ग पर स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसों का संचालन की मांग जोर पकड़ रही है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है।पत्र में कहा कि राजधानी के समीप स्थित दुधली एवं उसके आसपास की कई ग्राम सभाएं आज भी सार्वजनिक परिवहन से वंचित हैं। पूर्व में इस मार्ग पर चलने वाली बस सेवा कोरोनाकाल में बंद हो गई थी, जो अब तक बहाल नहीं हो सकी। इसके बाद शुरू हुई टाटा मैजिक सेवा भी उचित प्रचार-प्रसार और समयसारिणी की जानकारी न होने के कारण बंद हो गई।

वर्तमान में धर्मपुर से दुधली तक केवल विक्रम सेवा संचालित है, जो दुधली से आगे नहीं जाती। इससे ग्रामीणों, छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों, मरीजों को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज व अन्य अस्पतालों और आम जनता को तहसील व न्यायालय तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun Dehradun News Dehradun Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।