Dehradun News: डालनवाला कोतवाली के पास दिन दहाड़े पैदल जा रही युवती से लूट
Dehradun News: देहरादून में डालनवाला के निकट एक युवती का दिनदहाड़े पर्स छीना गया। स्कूटर सवार दो बदमाशों ने पिछे से आकर पर्स झपट लिया। पीड़िता ने पुलिस में तहरीर दी है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके।
Dehradun News: देहरादून में स्नेचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला डालनवाला कोतवाली के पास का है। दिनदहाड़े स्कूटर सवार दो बदमाशों ने पैदल जा रही एक युवती का पर्स झपट लिया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर बुधवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग के सतेराखाल क्षेत्र ग्राम नारी की मूल निवासी साक्षी मलवाल हाल में ठाकुरपुर स्थित दुर्गा मंदिर के पास रहती हैं। वह बीते तीन अगस्त को ड्यूटी पूरी करने के बाद शाम करीब 4:45 बजे एक दोस्त से मिलने जा रही थीं। जब वह डालनवाला थाने से आगे रायपुर रोड पर कर्जन तिराहे से पहले पैदल चल रही थीं तभी पीछे से स्कूटी पर सवार दो अज्ञात युवक आए।
पलक झपकते ही बदमाशों ने उनके हाथ से पर्स छीना और तेजी से फरार हो गए। लूटे गए पर्स में उनका सफेद रंग का आईफोन, मोबाइल चार्जर, ईयरबड्स, 1500 रुपये की नकदी, रेनकोट, घर की चाबियां और कुछ अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। अचानक हुई इस वारदात से वह काफी सहम गईं। घटना के बाद पीड़िता ने बुधवार को डालनवाला कोतवाली में लिखित तहरीर दी। इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह गहलावत ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल और उसके आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि झपटमारों की शिनाख्त कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
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