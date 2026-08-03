Dehradun News: कांवली रोड की बदहाली से लोग परेशान, आक्रोश जताया
Dehradun News: देहरादून के कांवली रोड पर गहरे गड्ढों और क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। गंदा पानी सड़क पर बहने से बदबू और बीमारी का खतरा बना हुआ है। लोग प्रशासन की अनदेखी से त्रस्त हैं और सुधार की मांग कर रहे हैं। मेयर ने मामले का संज्ञान लिया है।
Dehradun News: देहरादून। कांवली रोड पर जगह-जगह गहरे गड्ढों और क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन के कारण लोग परेशान हैं। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बहने से बदबू और बीमारी का खतरा बना हुआ है। वहीं सड़क की खराब हालत से वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है। सहारनपुर चौक से बल्लीवाला चौक तक जाम की समस्या भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सड़क की बार-बार मरम्मत के बावजूद इसके उखड़ने पर कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
बारिश का हवाला देकर समस्या को टालने के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने मामले का संज्ञान लिया है, जिसके बाद लोगों को व्यवस्था सुधरने की उम्मीद जगी है। सीपीआई (एम) के सचिव अनन्त आकाश ने क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन की तत्काल मरम्मत, गड्ढों को भरने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
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