Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dehradun News: शिवरात्रि पर कई इलाकों में डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक

By Ankit Kumar Chaudhary
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

Dehradun News: 11 अगस्त को शिवरात्रि के अवसर पर देहरादून में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। मुख्य शिव मंदिरों के आसपास यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। नो पार्किंग जोन में पार्किंग करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Dehradun News: शिवरात्रि पर कई इलाकों में डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक

Dehradun News: 11 अगस्त को शिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि शहर के प्रमुख शिव मंदिरों टपकेश्वर महादेव, प्रकाशेश्वर कुठालगेट, शिव मंदिर जाखन, रायपुर और वीरभद्र ऋषिकेश के आसपास यातायात व्यवस्था में अहम बदलाव किए गए हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जाम से बचने के लिए वैकल्पिक और लिंक मार्गों का इस्तेमाल करें। साथ ही चेतावनी दी है कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर क्रेन से टो किया जाएगा और 1500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रैफिक प्लान

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में इन मार्गों पर 3 दिन गाड़ियों की एंट्री बैन, लेटेस्ट ट्रैफिक एडवाइजरी

टपकेश्वर शिव मंदिर (गढ़ी कैंट)

टपकेश्वर शिव मंदिर (गढ़ी कैंट)- गढ़ी कैंट चौक से टपकेश्वर मंदिर की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। गढ़ी कैंट चौक पर दबाव बढ़ने पर पोस्ट ऑफिस तिराहे से कैंट चौक की तरफ आने वाले ट्रैफिक को सीधे बिंदाल की ओर मोड़ा जाएगा। वहीं, कौलागढ़ चौक से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से किशन नगर चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अपने वाहन कैंट चौक से नींबूवाला की ओर पार्क करने होंगे।

प्रकाशेश्वर शिव मंदिर (कुठाल गेट)

प्रकाशेश्वर शिव मंदिर (कुठाल गेट)- मंदिर के पास दबाव बढ़ने पर कुठाल गेट बैरियर से वाहनों को रोक-रोक कर छोड़ा जाएगा। शिव मंदिर मसूरी रोड के आस-पास सड़क पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। कोल्हू खेत और कुठाल गेट पर बैरियर लगेगा।

शिव मंदिर (जाखन)

शिव मंदिर (जाखन)- जाखन क्षेत्र में जाम की स्थिति बनने पर ग्रेट वेल्यू तिराहे से मसूरी डायवर्जन की ओर जाने वाले वाहनों को कैनाल रोड से होकर भेजा जाएगा।

शिव मंदिर (रायपुर)

शिव मंदिर (रायपुर)- शिव मंदिर रायपुर में भीड़ बढ़ने पर लाडपुर तिराहे से शिव मंदिर की तरफ जाने वाले वाहनों को छह नंबर पुलिया से होकर गुजारा जाएगा। महाराणा प्रताप चौक से हाथीखाना चौक तक सड़क के बीचों-बीच डिवाइडर बनाकर यातायात संचालित किया जाएगा।

वीरभद्र शिव मंदिर (आईडीपीएल, ऋषिकेश)

वीरभद्र शिव मंदिर (आईडीपीएल, ऋषिकेश)- श्रद्धालुओं को अपने वाहन आईडीपीएल पार्किंग स्थल में ही खड़े करने होंगे। पार्किंग से मंदिर तक श्रद्धालुओं को पैदल जाना होगा。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

देहरादून में शिवरात्रि पर ट्रैफिक योजना कब लागू की गई?
11 अगस्त को शिवरात्रि पर देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक योजना लागू की।
Ankit Kumar Chaudhary

लेखक के बारे में

Ankit Kumar Chaudhary

शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।


कॅरियर का सफर

अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग

बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं


एंटरटेनमेंट और विजन

अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।


विशेषज्ञता

क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

और पढ़ें
Dehradun Dehradun News Dehradun Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।