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Dehradun News: आश्वासन पर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून में नगर निगम कर्मचारियों ने सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। आईएएस विनय शंकर पांडे ने वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद कर्मचारी ड्यूटी पर लौट आए, हालांकि चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर फिर से हड़ताल करेंगे।

आश्वासन पर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित
आश्वासन पर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित

Dehradun News: देहरादून। सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आईएएस विनय शंकर पांडे ने कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने का निर्णय लिया, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था और अन्य सेवाएं सामान्य होने लगी हैं। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय में उनकी मांगों पर आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। मेयर सौरभ थपलियाल भी कर्मचारियों के बीच पहुंचे और वार्ता के सफल होने पर संतोष जताया।

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