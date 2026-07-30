Dehradun News: आश्वासन पर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित
Dehradun News: देहरादून में नगर निगम कर्मचारियों ने सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। आईएएस विनय शंकर पांडे ने वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद कर्मचारी ड्यूटी पर लौट आए, हालांकि चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर फिर से हड़ताल करेंगे।
Dehradun News: देहरादून। सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आईएएस विनय शंकर पांडे ने कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने का निर्णय लिया, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था और अन्य सेवाएं सामान्य होने लगी हैं। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय में उनकी मांगों पर आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। मेयर सौरभ थपलियाल भी कर्मचारियों के बीच पहुंचे और वार्ता के सफल होने पर संतोष जताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।