Dehradun News: दून विहार में सीवर का पानी छोड़ने वालों पर हो कार्रवाई
Dehradun News: देहरादून के दून विहार वार्ड संख्या 6 में खुले में बह रहे सीवर के गंदे पानी की कई शिकायतों के बाद नगर निगम ने जांच शुरू की। सफाई पर्यवेक्षक द्वारा पाया गया कि सीवर का पानी स्टॉर्म वाटर नाली में जा रहा है, जिससे गंदगी और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों ने कार्रवाई की मांग की है।
Dehradun News: देहरादून। दून विहार वार्ड संख्या 6 में खुले में बह रहे सीवर के गंदे पानी की शिकायतों पर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को सफाई पर्यवेक्षक मोहित कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो सीवरयुक्त पानी सीधे स्टॉर्म वाटर नाली में बहता हुआ पाया गया। सफाई परिवेक्षक मोहित कुमार द्वारा मौके पर फोटो एवं वीडियो भी लिए गए हैं। इस प्रकार सीवर का पानी वर्षा जल नाली में छोड़े जाने से पूरे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है तथा संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने गंदा पानी छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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