Dehradun News: नकरौंदा में आरडब्ल्यूए परिसर में पौधरोपण और हरित देहरादून का दिया संदेश
Dehradun News: देहरादून में नगर निगम ने नकरौंदा में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहरीकरण के दौरान पेड़-पौधे संतुलन बनाए रखते हैं और तापमान नियंत्रित करते हैं। स्थानीय लोगों ने पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। निगम ने स्वच्छ देहरादून–हरित देहरादून अभियान में भाग लेने की अपील की।
Dehradun News: देहरादून। नगर निगम की ओर से मंगलवार को नकरौंदा स्थित आरडब्ल्यूए परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेयर सौरभ थपलियाल ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के बीच पेड़-पौधे शहर का संतुलन बनाए रखने, तापमान नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। नगर निगम ने क्षेत्रवासियों से घरों, आवासीय परिसरों और खाली स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील करते हुए स्वच्छ देहरादून–हरित देहरादून अभियान में सहभागिता का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंMahavir chauhan
शॉर्ट बायो: महावीर चौहान पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान देहरादून में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
महावीर चौहान प्रिंट मीडिया में 2011 से सक्रिय हैं। महावीर चौहान ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में अमर उजाला शिमला से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2012 में दैनिक हिन्दुस्तान में हरिद्वार से सफर शुरू किया। इसके बाद हल्द्वानी तैनात रहे। वर्ष 2020 से देहरादून में कार्यरत हैं।
कॅरियर का सफर
महावीर चौहान ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में अमर उजाला शिमला से की,जहां उन्होंने सिटी टीम में बतौर रिपोर्टर करीब एक साल तक कार्य करते हुए पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2012 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र के साथ नए सफर की शुरुआत की। हरिद्वार में ढाई साल तक रिपोर्टर के तौर पर कार्य किया। 2014 से सितंबर 2015 तक हिन्दुस्तान देहरादून में बतौर सुपर स्ट्रिंगर कार्य किया। सितंबर 2015 से दिसंबर 2019 तक हल्द्वानी यूनिट में सब एडिटर के तौर पर कार्य किया। वर्ष 2020 से देहरादून में कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
जवाहर नवोदय विद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नाहन और पांवटा साहिब डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से मास कॉम किया। इस दौरान आकाशवाणी नजीबाबाद उत्तरप्रदेश के साथ कार्य किया। शिमला में दूरदर्शन में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
लाइफस्टाइल विषयों, बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विषयों पर महावीर चौहान की गहरी समझ है। समय- समय पर सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। मौजूदा समय में देहरादून में नगर निगम, एमडीडीए, स्मार्ट सिटी, कैन्ट बोर्ड, सिंचाई विभाग, उपभोक्ता फोरम की कवरेज कर रहे हैं। महावीर चौहान का मानना है कि पाठकों का भरोसा बरकरार रखने के लिए तथ्यपरक पत्रकारिता जरूरी है।
विशेषज्ञता
दून शहर की विभिन्न योजनाओं को लेकर गहरी समझ।
नगर निगम, एमडीडीए, स्मार्ट सिटी से संबंधित प्रोजेक्ट।
इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्टर प्लान जैसे विषयों पर पकड़।
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