निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाए मुद्दे

देहरादून। नगर निगम हॉल में बीएलए-1, बीएलए-2 एवं प्रतिनिधि एवं समस्त कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी नोटिसों की सुनवाई एवं उनसे संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट, एआरओ एवं सुपरवाइजर के समक्ष प्रक्रिया के दौरान आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और आम मतदाताओं को हो रही परेशानियों को प्रमुखता से उठाया गया। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि आधार कार्ड को मतदाता की पहचान एवं आवश्यक प्रमाण के रूप में निर्वाचन आयोग स्वीकार करे। जिन मतदाताओं को केवल नाम, माता-पिता के नाम अथवा अन्य छोटी त्रुटियों के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग स्वयं आवश्यक संशोधन कर लोगों को राहत प्रदान करे।