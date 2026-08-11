Dehradun News: 10 साल से पदोन्नति न होने पर कर्मचारियों का विरोध, काली पट्टी बांधकर जताया आक्रोश
Dehradun News: देहरादून में स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने पदोन्नति, भत्ते और अन्य मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की।
Dehradun News: देहरादून। प्रदेश भर के स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि महानिदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य) और आयुर्वेद विवि के कुलपति ने उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया, तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। पिछले 10 वर्षों से कनिष्ठ सहायक, डार्क रूम सहायक, ओटी और लैब सहायक के पदों पर रुकी हुई पदोन्नति तुरंत की जाए। कम पढ़े-लिखे कर्मचारियों को पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाए और धुलाई भत्ता बढ़ाकर 500 किया जाए। ऋषिकुल और गुरुकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज (हरिद्वार) को आयुर्वेद विश्वविद्यालय से अलग कर पूर्व की भांति राजकीय चिकित्सालय का दर्जा दिया जाए, ताकि वेतन, पेंशन और दवाओं की व्यवस्था सुचारू हो सके।
कर्मचारियों ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
विजन
चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें
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