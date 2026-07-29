पर्यावरण मित्रों के मुद्दे प्राथमिकता से हल करें
देहरादून में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को पर्यावरण मित्रों के लंबित मामलों के प्राथमिकता पर निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने नियमितीकरण, वेतन हस्तांतरण और पात्र कर्मचारियों के लिए शिविर लगाने के संबंध में चर्चा की।
देहरादून। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने रूड़की नगर निगम के नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को पर्यावरण मित्रों से जुड़े सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। बुधवार को निरंजनपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर प्रगति की जानकारी ली। बैठक में वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, कार्यप्रभारित और अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में आयुक्त ने एक सप्ताह के भीतर समिति गठित करने का भरोसा दिया। मकवाना ने 15 जून 2011 के शासनादेश के अनुसार पर्यावरण मित्रों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने, गोल्डन कार्ड और आयुष्मान कार्ड के लिए शिविर लगाने और पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।