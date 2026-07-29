पर्यावरण मित्रों के मुद्दे प्राथमिकता से हल करें

देहरादून। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने रूड़की नगर निगम के नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को पर्यावरण मित्रों से जुड़े सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। बुधवार को निरंजनपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर प्रगति की जानकारी ली। बैठक में वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, कार्यप्रभारित और अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में आयुक्त ने एक सप्ताह के भीतर समिति गठित करने का भरोसा दिया। मकवाना ने 15 जून 2011 के शासनादेश के अनुसार पर्यावरण मित्रों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने, गोल्डन कार्ड और आयुष्मान कार्ड के लिए शिविर लगाने और पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।