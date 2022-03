हेरिटेज वॉक : देहरादून को जानने का दिलचस्प जरिया, सैर कराने के साथ इतिहास से करा रहे रूबरू 

सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर कैसे सैर-सपाटे के साथ किसी जगह के इतिहास को जाना जा सकता है, इसका शानदार उदाहरण है ‘हेरिटेज वॉक’। पर्यटन के क्षेत्र में यह अनोखा प्रयोग मौजूदा वक्त में देहरादून को जानने का नया जरिया बन गया है।

फेसबुक पर ‘बीन देयर, दून दैट’ (Been There, Doon That) नाम से पब्लिक ग्रुप है। इससे 61 हजार से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। हर रविवार की सुबह पैदल सफर शुरू होता है और पूरे हफ्ते ग्रुप में वॉक से जुड़ी तस्वीरें, ब्लॉग और वीडियो चलते रहते हैं। संस्थापक लोकेश ओहरी Lokesh Ohri बताते हैं कि देहरादून में कई ऐसी जगहें हैं, जो वाकई देखने लायक हैं। करीब 22 साल पहले पहली हेरिटेज वॉक युवा कल्याण विभाग के साथ मिलकर की। इसमें प्रदेशभर के टॉपर छात्रों को दून बुलाया गया। वॉक कराई और बच्चों को देहरादून के इतिहास के बारे में बताया गया। हालांकि उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया।

ओहरी बताते हैं कि वह खुद भी पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। तब लंदन में देखा कि किस तरह से ब्रिटिश लाइब्रेरी इतिहास की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही है। जर्मनी में भी यह देखा। 2013 में विदेश से लौटे तो समझ में आ गया कि क्या करना है। हेरिटेज वॉक की असल शुरुआत 2016-17 में हुई। यह वह दौर था, जब हमारे देश में भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा था। इसलिए इस अभियान के लिए सोशल मीडिया की मदद ली। ग्रुप से वह लोग जुड़ रहे हैं, जो अपने इतिहास को लेकर गंभीर हैं। पर्यावरण के प्रति संजिदा हैं और प्रकृति को जानने को समझने के इच्छुक हैं।

हर हफ्ते ऐसे शुरू होती है हेरिटेज वॉक

देहरादून। लोकेश ओहरी बताते हैं कि फेसबुक ग्रुप के साथ ही 10 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। हर रविवार को वॉक होती है। कोविड के दौरान बंद रही। छह मार्च से फिर शुरू हो गई है। ग्रुप में एक मैसेज डाला जाता है कि इस रविवार को कौन सी जगह की यात्रा होगी। एकत्र होने का स्थान और समय बताया जाता है। रविवार को तय स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। वहां गाड़ी खड़ी कर पैदल सफर शुरू होता है। वॉक लीडर यात्रा के दौरान खूबियां और इतिहास के बारे में बताते हैं। कोर टीम में 15 वॉक लीडर हैं।

विलेज टूरिज्म को भी मिल रहा बढ़ावा

देहरादून। ओहरी बताते हैं कि इन वॉक के जरिये विलेट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। गांवों में लोगों से भोजन तैयार कराते हैं, उन्हें उसका पैसा देते हैं। आठ विलेज कम्यूनिटी बनाई हैं। भद्राज के पास मटोगी, धनोल्टी के पास सत्यों, मसूरी के पास देवलसारी आदि शामिल हैं। लोकल उत्पाद खरीदते हैं। सत्यों में मटर, मूली, शलगम बहुत होती है। दूसरी जगहों पर बुरांश और माल्टा का जूस, मिर्च, अदरक, हरी सब्जियां, शहद, दालें आदि खरीदवाते हैं। इससे स्थानीय लोगों कि अच्छी आमदनी हो जाती है।

प्लास्टिक वेस्ट फ्री बनाने का दे रहे संदेश

देहरादून। एक दिवसीय के अलावा रात्रि विश्राम वाली यात्राएं भी होती हैं। इसमें चकराता, धनोल्टी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, ऋषिकेश समेत कई जगहों की यात्रा शामिल हैं। इसमें सभी लोग गांवों में रुकते हैं। सभी अपने साथ बर्तन लेकर जाते हैं, ताकि कोई प्लास्टिक वेस्ट न हो। जो कोई चिप्स आदि लेकर जाता है, वह उसके रेपर वापस लेकर आता है। देहरादून के रिखोली में कम्यूनिटी के साथ मिलकर प्लास्टिक वेस्ट विलेज बनाने की पहल की है। छह साल में 350 यात्राएं हो चुकी हैं। कई यात्राओं में 250 लोग तक आए हैं।



अल्मोड़ा में ‘चलमोड़ा’ की शुरुआत

देहरादून। लोकेश ओहरी ने बताया कि उनकी कोशिश है कि उत्तराखंड के पहचान रखने वाले शहरों में यह पहल फैले। इसी तर्ज पर अल्मोड़ा में ‘चलमोड़ा’ ग्रुप की शुरुआत की है। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया है। कोशिश ये भी है बाहर के पर्यटक इन यात्राओं से जुड़े। पर्यटक स्थल, गांव और शहर प्लास्टिक वेस्ट फ्री हों। मसूरी से घूमकर लौटने वाले पर्यटक पूरे राजपुर रोड पर कूड़ा फैलाते हुए जाते हैं। हमारा शहर कूड़ेदान नहीं है। जवाबदेह पर्यटक भी तैयार करना इन यात्राओं का मकसद है।

देहरादून-मसूरी की प्रमुख वॉक

घंटाघर से दरबार साहिब, डोंगा हवेली से थानो रूइन्स, लाखामंडल, महासू मंदिर, नून रिवर बैंक, खलंगा वार मेमोरियल, सहस्रधारा फॉल, कोटी बनाल गांव, गनहिल, हाथीपांव से विसिंग वेल, सुरकंड देवी पीक, राजपुर से मसूरी लाइब्रेरी, सुरा देवी मंदिर, मालदेवता, थानो टॉप, मोहंड से वन गुर्जर डेरा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट चंद्रबनी कैंपस, लाल गेट, खुड़बुड़ा, ग्लोगी पावर हाउस, सिरमौर हाउस, ओल्ड राजपुर आदि।

देहरादून से बाहर की प्रमुख वॉक

हरकी पैड़ी से रुड़की, शिवानंद आश्रम ऋषिकेश से चौरासी कुटिया, रूहिया धर्मशाला हरिद्वार से सती घाट, अपर रोड हरिद्वार से हरकी पैड़ी, राजाजी टाइगर रिजर्व से आसन बैराज आदि।