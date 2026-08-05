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Dehradun News: लालकिले के आतंकी से कनेक्शन का डर दिखा डिजिटल अरेस्ट कर 13 लाख ठगे

By Ankit Kumar Chaudhary
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: साइबर ठगों ने एक दंपति से 13 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को एनआईए और एटीएस का अधिकारी बताकर डराया और फर्जी वारंट दिखाया। दंपति ने अपनी एफडी और सेविंग्स तुड़वा कर पैसे ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Dehradun News: लालकिले के आतंकी से कनेक्शन का डर दिखा डिजिटल अरेस्ट कर 13 लाख ठगे

Dehradun News: साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का मायाजाल बुनकर दंपति से 13 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को एनआईए और एटीएस का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को देशद्रोह और लालकिला बम ब्लास्ट के आतंकी से सांठगांठ का डर दिखाया। पटेलनगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर पटेलनगर विनोद गुसाईं ने बताया कि मोहब्बेवाला स्थित गीता एंक्लेव निवासी जगदीश सिंह और ऊषा रौथान ने तहरीर दी। बताया कि बीते 30 जुलाई को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह त्रिपाठी पता सुभाष रोड बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ पुणे एनआईए में एफआईआर दर्ज है। आरोप लगाया कि उनकी आईडी से हुबली में खाता खोलकर लालकिला ब्लास्ट के आतंकी डॉ. ताहिर से दो लाख रुपये का कमीशन लिया गया है। इसके बाद कॉल को एटीएस पुणे के संदीप राव और डीआईजी विजय खन्ना नाम बताकर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। ठगों ने सुप्रीम कोर्ट का फर्जी अरेस्ट वारंट और संपति जब्ती का आदेश दिखाकर सहयोग करने का दबाव बनाया। डर के साये में पीड़ित ने अपनी एफडी और सेविंग स्कीम तुड़वा दीं। उन्होंने 13 लाख रुपये ठगों ने महाराष्ट्र के चांदीवली स्थित एसके एंटरप्राइजेज के कोटक महिंद्रा चालू खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद ठगी का पता लगा। तब केस दर्ज कराया गया।

बिना कोई ट्रांजैक्शन किए खाते से उड़ाए 1.40 लाख

पटेलनगर थाना क्षेत्र में ही साइबर ठगी का एक अन्य मामला भी सामने आया है। लक्ष्मीकुंज, नैथानी कॉलोनी, बड़ोवाला निवासी मुदित बिष्ट के बैंक खाते से अज्ञात ठगों ने बिना किसी ओटीपी या ट्रांजेक्शन के 1,40,000 रुपये साफ कर दिए। पीड़ित के मुताबिक दो अगस्त को उनके साथ यह ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। उन्होंने तत्काल साइबर पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सामान्य प्रश्न

इस साइबर ठगी की सूचना पुलिस को कब दी गई?
पुलिस को तहरीर के आधार पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर सूचना दी गई।
Ankit Kumar Chaudhary

लेखक के बारे में

Ankit Kumar Chaudhary

शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।


कॅरियर का सफर

अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग

बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं


एंटरटेनमेंट और विजन

अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।


विशेषज्ञता

क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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