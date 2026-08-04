Dehradun News: क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन के पिता समेत आठ लोगों से 17 लाख की साइबर ठगी
Dehradun News: डिजिटल युग में साइबर अपराधियों ने दून में चार्टर्ड अकाउंटेंट आरपी ईश्वरन सहित कई अन्य लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। इन ठगों ने पीड़ितों के खातों से कुल 16.92 लाख रुपये उड़ा लिए हैं। पुलिस ने ठगी के आठ मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Dehradun News: डिजिटल युग में साइबर अपराधी रोज नए पैंतरे आजमा रहे हैं। साइबर ठगों ने दून में आम से लेकर खास तक को अपना शिकार बनाया है। हैरत की बात यह है कि वित्तीय प्रबंधन व निवेश का गुर सिखाने वाले मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) व स्टार क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन के पिता आरपी ईश्वरन भी इन शातिर ठगों के जाल में फंस गए। पुलिस ने अलग-अलग थानों में ठगी के कुल आठ मामले दर्ज किए हैं, जिनमें पीड़ितों के खातों से करीब 16.92 लाख रुपये उड़ा लिए गए हैं। ----------
डाक्टर के अपाइंटमेंट के नाम पर सीए ईश्वरन से
देहरादून। साइबर अपराधियों ने इस बार शहर के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) आरपी ईश्वरन को अपना निशाना बनाया है। आरपी ईश्वरन देश के उभरते हुए क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन के पिता हैं।
एसओ राजपुर पीडी भट्ट के मुताबिक ईश्वरन ने अपनी शिकायत में बताया कि दो अगस्त को वह ऑनलाइन डॉक्टर की अपाइंटमेंट बुक करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक अनजान मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल मिली। अपाइंटमेंट प्रक्रिया का हिस्सा समझकर उन्होंने गलती से उस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया। एप इंस्टॉल होते ही ठगों ने उनके मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस हासिल कर लिया। इसके तुरंत बाद उनके आईसीआईसीआई बैंक के बचत खाते से तीन बार में 3.19 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए।
ऑनलाइन धमकियों से लेकर पहचान छिपाकर धोखाधड़ी
शिमला बाईपास स्थित हिम ज्योति एन्क्लेव, देहरादून निवासी गौरव अग्रवाल के साथ तीन अगस्त को 3.12 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई। अज्ञात व्यक्ति ने बिना कोई ओटीपी या यूजर के ट्रांजेक्शन किए उनके खाते से यह रकम उड़ा ली। कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। भरत सिंह से किसी अज्ञात ठग ने अपनी गलत पहचान बताकर और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 2.72 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। गिरीश चंद्र जोशी से किसी व्यक्ति ने परिचित ने बनकर 1.88 लाख रुपये ऐंठ लिए। इसी तरह रामनगर, सहारनपुर चौक निवासी उमेश कुमार को भी झांसे में लेकर ₹1.50 लाख रुपये की चपत लगाई गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के हरिद्वार रोड निवासी मनोज कुमार आहूजा को साइबर ठगों ने ऑनलाइन डरा-धमका कर और चोट पहुंचाने का भय दिखाकर 1.25 लाख रुपये की साइबर ठगी की। करनपुर निवासी संजीव रात्रा के आईसीआईसीआई बैंक खाते से बिना जानकारी के 1.44 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। जमशेदपुर, झारखंड के मूल निवासी और हाल पटेलनगर में रहने वाले नागेंद्र कुमार के खाते से भी 1.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने ई-एफआईआर और 1930 साइबर पोर्टल के माध्यम से मिली इन सभी शिकायतों के आधार पर संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज कर जांच तेज कर दी है.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें
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