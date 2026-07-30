Dehradun News: टिहरी सिर्फ शहर नहीं वैचारिक आंदोलनों का प्रतीक:डोभाल

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। टिहरी स्मृति एवं विस्थापित एकता मंच द्वारा गुरुवार को दून पुस्तकालय एवं शोध संस्थान में आयोजित टिहरी स्मृति दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठी और पत्रकारों का सम्मान किया गया।मुख्य अतिथि स्वामी राम हिमालय विवि के कुलपति डॉ.राजेन्द्र डोभाल ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि टिहरी सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक संस्कृति और वैचारिक आंदोलनों का भी प्रतीक रहा। टिहरी से जुड़ी यादें आज भी वहां के रहवासियों के दिलों में जिंदा हैं। टिहरी स्मृति एवं विस्थापित एकता मंच की संस्थापक दर्जाधारी राज्य मंत्री विनोद उनियाल ने कहा कि पुरानी टिहरी शहर की जलसमाधि 31 जुलाई 2004 को हुई थी, जब टिहरी बांध के निर्माण के कारण यह ऐतिहासिक शहर पानी में पूरी तरह डूब गया था।

आज जब भी झील का पानी कम होता है तो उसमें डूबे गांव, घर और ऐतिहासिक स्थल देखकर मन भर आता है। वरिष्ठ पत्रकार शीशपाल गुसांई ने टिहरी से जुड़े अनेक मनीषियों और कर्मठ लोगों को याद करते हुए कहा कि टिहरी बांध ने टिहरी वासियों को बिखराव दिया उसे भुला पाना आसान नहीं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा ने कहा कि टिहरी हमारे दिलों से कभी दूर नहीं हुआ न ही डूबा। जनकवि अतुल शर्मा ने अपना जनगीत नदी तो बहती रहना.. सुनाया। कवियत्री नीता कुकरेती ने भी टिहरी को याद करती भावुक कवितापाठ किया। कैलाश ध्यानी ने बांसुरी वादन, निकुंज ध्यानी ने तबला वादन किया। संचालन प्राची जुयाल ने किया। मौके पर मुनिराम सकलानी, जब्बर सिंह, विमल बहुगुणा, हरिओम पंवार, सरस्वती बगवाड़ी, चंदशेखर तिवारी, सुमन सिंह, सरिता भट्ट मौजूद रहे।