Dehradun News: नाटक और कठपुतली कला से दिया बेटियों की समानता का संदेश
Dehradun News: फोटो दून पुस्तकालय में एनएसडी के प्रशिक्षित रंगकर्मी ने कठपुतली कला का किया प्रदर्शन देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र और आसरा
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र और आसरा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित रंगकर्मी एवं लेखिका त्रिपुरारी शर्मा की स्मृति को समर्पित नाटक एक लड़की की कहानी और राजस्थान की पारंपरिक धागे वाली कठपुतली कला का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया।आसरा ट्रस्ट के बच्चों ने नाटक के माध्यम से लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव और लैंगिक असमानता को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत कर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोक कलाकार रामलाल भट्ट ने अमर सिंह राठौड़ की लोककथा पर आधारित कठपुतली प्रदर्शन से राजस्थान की समृद्ध लोकसंस्कृति से परिचित कराया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. बीके जोशी ने की। उन्होंने कहा कि लोककलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और ऐसे आयोजन समाज में संवेदनशीलता तथा समानता का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में जय भगवान गोयल, सुन्दर सिंह बिष्ट, गजेन्द्र नौटियाल, देवेन्द्र कुमार, हर्ष मणि भट्ट, जगदीश सिंह महर, मदन मोहन डुकलान, डॉ.अतुल शर्मा, जगदम्बा मैठाणी, कृष्णा नौटियाल मौजूद रहे।
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