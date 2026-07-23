Dehradun News: दो साल से भुगतान नहीं, ठेकेदारों ने उठाई आवाज
Dehradun News: के संचालन, रखरखाव और अनुरक्षण का कार्य बंद करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल कहा कि ठेकेदार पिछले दो वर्षों से सचिवालय, जल निग
Dehradun News: देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों का भुगतान लंबित होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और पेयजल मंत्री से मिलने की मांग की है। चंदर नगर स्थित मुख्यालय में आयोजित बैठक में एसोसिएशन ने आरोप लगाए किपिछले दो वर्षों से भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। भुगतान नहीं मिलने पर उन्होंने योजनाओं के संचालन, रखरखाव और अनुरक्षण का कार्य बंद करने का निर्णय लिया है।
मुख्य आरोप
एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल कहा कि ठेकेदार पिछले दो वर्षों से सचिवालय, जल निगम, जल संस्थान और अन्य विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिल रहे हैं। उन्होंने सचिव पेयजल से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री और पेयजल मंत्री से मुलाकात कराने की मांग की।
लंबित भुगतान का आंकड़ा
अमित अग्रवाल ने दावा किया कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत करीब दो हजार करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। उनका आरोप है कि सरकार विभिन्न पोर्टलों और औपचारिकताओं के नाम पर प्रक्रिया बदलती रही, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार से मिले 32 करोड़ रुपये भी राज्य खर्च नहीं कर पाया है।
बैठक में उपस्थिति
बैठक में सचिन मित्तल, सौरभ गोयल, सुनील गुप्ता, अंकित सालार समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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