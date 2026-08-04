Dehradun News: एसआईआर: कांग्रेस की निगरानी समिति बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित करेगी
Dehradun News: फोटो...-महानगर कांग्रेस कमेटी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की निगरानी के लिए निगरानी समिति
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। महानगर कांग्रेस कमेटी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की निगरानी के लिए निगरानी समिति गठित की है। समिति विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों एवं मतदान केंद्रों से प्राप्त शिकायतों पर सतत निगरानी रखेगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित करेगी तथा पात्र मतदाताओं को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी।महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि मंगलवार को निगरानी समिति का गठन किया है। इसमें सुनील जायसवाल, गगन छाजर,संजय गौतम, अनूप कपूर, रमेश कुमार मंगू, सैयद जमाल, प्रमोद गुप्ता, जगदीश धीमान, मोहन थापली, विपुल नौटियाल, अमित भंडारी और मुन्नू सिंह को शामिल किया है। एसआईआर अभियान के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से संचालित हो, ऐसे में यह समिति काम करेगी।कहा
कि इस अभियान के दौरान यदि किसी पात्र मतदाता के साथ अन्याय होता है अथवा अनावश्यक रूप से उसका नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी प्रत्येक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत धर्मपुर एवं देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अभियान की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉ. गोगी ने मतदाताओं से सीधे संवाद कर उन्हें प्राप्त नोटिसों, अपील एवं जवाब प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी ली।
लेखक के बारे मेंMahesh pandey
शॉर्ट बायो: महेश पांडे पिछले 17 साल से पत्रकारिता क्षेत्र में हैं। साल 2025 में दैनिक हिन्दुस्तान में बतौर प्रमुख संवाददाता कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
दैनिक जागरण उत्तराखंड, दैनिक भास्कर पंजाब और हिन्दुस्तान ग्रुप में सेवाएं दी। 2025 जुलाई से दोबारा से संस्थान में जुड़े। अर्द्ध कुंभ और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में भी राष्ट्रीय महत्व की खबरें की हैं। दैनिक भास्कर पंजाब में रहने के दौरान भारत-पाकिस्तान युद्ध की कवरेज भी की है। अर्बन डेवलपमेंट प्लान, सूचना के अधिकार का ऑनलाइन कोर्स भी किया। वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर सिटी इंचार्ज की भूमिका में कार्यरत हैं।
कॅरियर का सफर
महेश ने 17 वर्ष पहले दैनिक जागरण उत्तराखंड में पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद दैनिक हिन्दुस्तान देहरादून में काम किया। यहां से लुधियान में भाष्कर में बतौर सिटी इंचार्ज दो वर्ष से अधिक काम किया। फिर वापस देहरादून हिन्दुस्तान यूनिट में बतौर सिटी चीफ कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पीजी की पढ़ाई के महेश पांडे पत्रकारिता के पेशे में आए। सिटी टीम लीड करने के नाते राजनीति, अपराध, स्थानीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में अच्छे जानकार हैं।
विजन एवं एंटरटेनमेंट
क्राइम रिपोर्टिंग, प्रशासनिक मामले, राजनीति और खेल की महेश को गहरी समझ है। महेश का मानना है कि आप जिस विषय को कवर करते हैं, उसके प्रति आपका दर्शन या नजरिया क्या है वह महत्वपूर्ण होता है। जनता से सीधा जुड़ाव जरूरी है। महेश क्रिकेट को खेलना और देखना पसंद है।
विशेषताएं
क्राइम, राजनीति, खेल आदि
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