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Dehradun News: इंजीनियरों पर कार्रवाई के बाद सचिवालय घेराव निरस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून में नंदा चौकी पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने पर तीन इंजीनियरों के निलंबन के बाद कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। पार्टी ने इसे सहसपुर की जनता की एकजुटता की जीत बताई और सचिवालय घेराव कार्यक्रम को रद्द किया। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया।

Dehradun News: इंजीनियरों पर कार्रवाई के बाद सचिवालय घेराव निरस्त

Dehradun News: देहरादून। नंदा चौकी पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के मामले में शासन की ओर से गई तीन इंजीनियरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। पार्टी प्रवक्ता गीता बिष्ट ने इसे सहसपुर की जनता की एकजुटता और संघर्ष की जीत बताते हुए पूर्व घोषित 'सचिवालय घेराव' कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से निरस्त करने की घोषणा की। कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। काम उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर होने चाहिए। साथ ही भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से अच्छा जाता है।

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