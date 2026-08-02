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Dehradun News: नवाबगढ़ में टीन शैड का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: विकासनगर, संवाददाता। नवाबगढ़ में जिला पंचायत निधि से निर्मित टीन शैड का रविवार

नवाबगढ़ में टीन शैड का लोकार्पण
नवाबगढ़ में टीन शैड का लोकार्पण

Dehradun News: नवाबगढ़ में जिला पंचायत निधि से निर्मित टीन शैड का रविवार को जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर महेंद्रू ने लोकार्पण किया। कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहा कि कांग्रेस ने विकास की राजनीति कर देश को उन्नत किया, अब धर्म और जाति की राजनीति कर देश के नागरिकों को बांटने का काम कर रही है। साल 2027 में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए प्रदेश में अभी से कांग्रेस के पक्ष में महौल तैयार हो गया है। इस दौरान दिनेश पाल, सतीश पाल, रामपाल, प्रवेश, माया देवी, नितिन वर्मा आदि मौजूद रहे।

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