Dehradun News: देवप्रयाग में पुल की गुणवत्ता पर सवाल

Dehradun News: नई टिहरी। देवप्रयाग तीर्थनगरी में 5.83 करोड में बन रहे अलकनंदा पैदल पुल की गुणवत्ता पर ही सवाल उठने लगे है। पुल के टिहरी छोर की ओर बन रहे एबेंटमेंट के फाउंडेशन निर्माण में मानकों को ही ताक पर रख दिया गया है। यहां आर सी सी की जगह पल्म का उपयोग किए जाने से वह नदी के तेज बहाब में बह गया।जिससे पुल का आधार खोखला दिखने लगा। आम लोगों की नजर में आते ही निर्माण दायी संस्था द्वारा आनन फानन में यहां आर सी सी डालकर इसको भरना शुरू कर दिया गया है । 84 मीटर स्पान व 2.70 चौड़ाई के महत्वपूर्ण अलकनंदा झूला पुल निर्माण में की जा रही इस तरह की लापरवाही से लोगों में काफी रोष बना है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष त्रिवेंद्र रावत के अनुसार पुल निर्माण की शुरुआत में ही विभागीय लापरवाही भविष्य में बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। समाज सेवी सुधीर मिश्रा के अनुसार पौड़ी जिले के 35 से अधिक गांवों सहित नगर के वार्ड चार व सभी शिक्षा संस्थाएं अलकनंदा पैडल पुल से ही जुड़ी है। ऐसे में इसके निर्माण में किसी भी तरह की कमी सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। दिसम्बर 2022 में 150 बर्ष पुराने अलकनंदा पुल की जर्जर स्थिति को देखते लो नि वि द्वारा इसको आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था ।जिससे आम लोगों को आवागमन की काफी दिक्कते बनी है।मगर चार साल बाद जिस तरह मानकों को ताक पर रख इसके निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर ही अब नगरवासियों ने लो नि वि की कार्य शैली को ही सवालों के घेरे में ले लिया है।