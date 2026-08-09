Dehradun News: ऑल इंडिया अंडर-19 बॉयज इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में दून स्कूल ने कसीगा को हराया
Dehradun News: देहरादून के सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 11वें सेलाकुई ऑल इंडिया अंडर-19 फुटबॉल टूर्नामेंट में बुधवार को तीन मैच खेले गए। द दून स्कूल ने कसीगा स्कूल को 1-0 से हराया। आर्मी पब्लिक स्कूल ने द एशियन स्कूल को 5-2 से हराया। प्रतियोगिता में 10 विद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं।
Dehradun News: देहरादून। सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे 11वें सेलाकुई ऑल इंडिया अंडर-19 बॉयज इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में चौथे दिन तीन रोमांचक लीग मुकाबले खेले गए। द दून स्कूल, देहरादून ने कसीगा स्कूल को 1-0 से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दून स्कूल की ओर से यस्वीर ने निर्णायक गोल किया। दूसरे मुकाबले में इंडियन पब्लिक स्कूल और जीआरडी वर्ल्ड स्कूल के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। दोनों टीमों ने शानदार रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा।
दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।दिन के तीसरे मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल, डगशाई ने द एशियन स्कूल, देहरादून को 5-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। आर्मी पब्लिक स्कूल के ऋषित ठाकुर ने शानदार हैट्रिक लगाई। स्टेज़िन और राहुल ने एक-एक गोल किया। द एशियन स्कूल की ओर से कोलवीन और अदित ने एक-एक गोल किया। टूर्नामेंट में देशभर के 10 विद्यालयों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता का संचालन चीफ रेफरी एवं मैच कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में हो रहा है।
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