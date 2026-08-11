Dehradun News: रामनगर- बीरोंखाल बस सेवा एक सप्ताह से बंद, यात्री परेशान
Dehradun News: गढ़वाल मोटर यूजर्स कंपनी ने रामनगर-बीरोंखाल बस सेवा एक सप्ताह पहले बंद कर दी, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्व में बस 1:50 बजे रामनगर से चलती थी और सुबह 6 बजे वापसी करती थी। अचानक सेवा बंद होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
Dehradun News: बीरोंखाल। गढ़वाल मोटर यूजर्स कंपनी द्वारा रामनगर- बीरोंखाल बस सेवा एक सप्ताह से बंद कर दी गई। इससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता सर्त सिंह रावत, गिरीश रावत, पंकज कुमार ने बताया कि यूजर्स कंपनी द्वारा रामनगर से 1: 50 बजे बीरोंखाल के लिए बस चलती थी और अगले दिन सुबह छह बजे बीरोंखाल से रामनगर के लिए जाती थी। कंपनी ने इस बस को अचानक बंद कर दिया जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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