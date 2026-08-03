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Dehradun News: विधायक ने किया नथुवावाला और नत्थनपुर में सड़कों का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो-महत्वपूर्ण, ओलम्पियाड सहयोगी देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने सोमवार को अपनी विधायक निधि से वार्ड नंबर 100 नथुवावाला

Dehradun News: विधायक ने किया नथुवावाला और नत्थनपुर में सड़कों का लोकार्पण

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने सोमवार को अपनी विधायक निधि से वार्ड नंबर 100 नथुवावाला में 11 लाख रुपये और वार्ड नंबर 95 नत्थनपुर में ₹ 4.30 लाख रुपये की लागत से कुल 15.30 लाख रुपए लागत से निर्मित आंतरिक सड़कों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नत्थनपुर पार्षद रवि गुसाईं तथा नथुवावाला पार्षद स्वाति डोभाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। विधायक गैरोला ने उम्मीद जताई कि इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र वासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

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