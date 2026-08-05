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Dehradun News: बालाजी धाम में शिविर में 67 यूनिट रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो देहरादून। बालाजी फाउंडेशन एवं देहरादून चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ओर से झाझरा स्थित

Dehradun News: बालाजी धाम में शिविर में 67 यूनिट रक्तदान

Dehradun News: फोटो देहरादून। बालाजी फाउंडेशन एवं देहरादून चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ओर से झाझरा स्थित बालाजी धाम में 15वें एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ राम-राम एसोसिएट, सेलाकुई देवेंद्र सिंह, मंदिर समिति के पदाधिकारियों और डॉ. कमलेश खंडूरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शिविर में 67 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। 64 वर्षीय डीएस सजवाण रहे, जिन्होंने 47वीं बार रक्तदान किया। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक रक्तदान कर मानव सेवा में योगदान देने की अपील की। बालाजी फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. नरेश प्रसाद भट्ट ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कैंसर मरीजों और दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फाउंडेशन आगे भी रक्तदान शिविर आयोजित करता रहेगा।

इस दौरान आचार्य अशोक ज़खमोला, अखिलेश खंडूरी, अमित ज़खमोला, विजय पाल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

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