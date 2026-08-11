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Dehradun News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में निकाली तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें विधायक बृजभूषण गैरोला और ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। यह यात्रा नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होकर निकली।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में निकाली तिरंगा यात्रा
भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में निकाली तिरंगा यात्रा

Dehradun News: ऋषिकेश। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से डोईवाला में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला और ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली गई।

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