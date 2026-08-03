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Dehradun News: टपकेश्वर में रुद्राक्ष और बेल के पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के धर्म संस्कृति मठ-धर्मशाला प्रकोष्ठ उत्तराखंड की

Dehradun News: टपकेश्वर में रुद्राक्ष और बेल के पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Dehradun News: देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के धर्म संस्कृति मठ-धर्मशाला प्रकोष्ठ उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सोमवार को पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पौधरोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्य पुजारी भरत गिरी महाराज के सानिध्य में मुख्य अतिथि एवं प्रकोष्ठ संयोजक कौस्तुभानंद जोशी ने रुद्राक्ष और बेल के पौधे रोपित किए।

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