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Dehradun News: माता-पिता की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता कते।कथा व्यास ने कहा कि धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन जीने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वतः प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य

Dehradun News: माता-पिता की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ

Dehradun News: देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता पटेलनगर स्थित श्री श्याम सुंदर मंदिर में चल रही शिव पुराण कथा में मंगलवार को कथा व्यास वृंदा प्रसाद शास्त्री ने कहा कि माता-पिता की सेवा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि माता-पिता की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है और जो उनका सम्मान करता है, वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है।

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कथा का सार

उन्होंने कहा कि भगवान गणपति ने अपने माता-पिता की परिक्रमा कर यह संदेश दिया कि माता-पिता भगवान के समान हैं। जो लोग अपने माता-पिता को दुख पहुंचाते हैं, वे कभी सुखी नहीं रह सकते।कथा व्यास ने कहा कि धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन जीने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वतः प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में दुख से अधिक सुख होते हैं, लेकिन उसका मन दुखों में उलझा रहता है। यदि व्यक्ति सकारात्मक सोच और धर्म का पालन करे तो उसका जीवन सुखमय बन सकता है।

श्रद्धालुओं की उपस्थिति

इस अवसर पर प्रधान अवतार मुनियाल, महामंत्री गोविंद मोहन, मीडिया प्रभारी भूपेन्द्र चड्ढा, अंशुल गुप्ता, तेजेंद्र हरजाई, ओम प्रकाश सूरी, चंद्र मोहन आनंद, यशपाल मग्गो, गोपी गोगिया, पार्षद डाली रानी मोहन, मधु साहनी, रेखा टुटेजा, कमलेश सूरी, सरोज आनंद, कमलेश मग्गो, साधना कपूर, शकुंतला भाटिया, शशि कोहली, गुलशन नंदा, मधु गुप्ता, किरण शर्मा, स्नेह लता शर्मा, नीना भसीन और वीरेंद्र कपूर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

कथा व्यास ने माता-पिता की सेवा के बारे में क्या बताया?
कथा व्यास वृंदा प्रसाद शास्त्री ने कहा कि माता-पिता की सेवा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है और यह सबसे बड़ा तीर्थ है।
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