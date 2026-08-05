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Dehradun News: ‘बम बम भोले... सावन की मची धूम रे’ भजन रिलीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून। सावन के पवित्र महीने में शिवभक्तों और कांवड़ यात्रियों के लिए विभू काशीव स्टूडियो की ओर से नया भक्ति भजन ‘बम बम भोले... सावन की मची धूम रे’

Dehradun News: ‘बम बम भोले... सावन की मची धूम रे’ भजन रिलीज

Dehradun News: देहरादून। सावन के पवित्र महीने में शिवभक्तों और कांवड़ यात्रियों के लिए विभू काशीव स्टूडियो की ओर से नया भक्ति भजन ‘बम बम भोले... सावन की मची धूम रे’ रिलीज किया गया है। 2 अगस्त को रिलीज हुए इस भजन को श्रद्धालुओं का भारी प्यार मिल रहा है। यह भजन डॉ. गीताराम नौटियाल, सुरेश चंद्र शर्मा और अरुणा शर्मा ने बनाया है। गीत के बोल अरुणा शर्मा के हैं, जबकि स्वर, संगीत और निर्देशन विभू काशीव का है।

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