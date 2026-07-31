Dehradun News: कार का दरवाजा टकराने पर हमले में पूर्व पार्षद के बेटे पर केस
Dehradun News: लनवाला थाना क्षेत्र में एक युवक पर कार के दरवाजे से टकराने के बाद लोहे के पाने और धारदार हथियार से हमला किया गया। पीड़ित, हेमेंद्र कुमार, की शिकायत पर पूर्व पार्षद के बेटे तरुण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हमला में हेमेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Dehradun News: लनवाला थाना क्षेत्र के सीमेंट रोड पर कार का दरवाजा बाइक से टकराने के विवाद में एक युवक पर लोहे के पाने और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर डालनवाला कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को पूर्व पार्षद मालती देवी के बेटे तरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर डालनवाला नरेंद्र गहलावत ने बताया कि सीमेंट रोड निवासी हेमेंद्र कुमार के अनुसार 12 जुलाई की शाम वह अपनी बाइक से जा रहे थे। काली मंदिर के पास तरुण ने अचानक अपनी कार का दरवाजा खोल दिया। बाइक दरवाजे से टकराई और हेमेंद्र सड़क पर गिर गए।
आरोप है कि इसके बाद तरुण ने कार का पहिया खोलने वाले लोहे के पाने से हेमेंद्र के सिर पर हमला कर दिया। हमले में हेमेंद्र का सिर फट गया और आठ टांके आए। साथ ही माथे, गर्दन और सीने पर भी धारदार हथियार से वार किए गए। परिजनों ने उन्हें कोरोनेशन अस्पताल और बाद में दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इंस्पेक्टर डालनवाला गहलावत ने बताया कि आरोपी तरुण के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।