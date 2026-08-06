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Dehradun News: दून अस्पताल के पीआरओ बने दिनेश रावत और विनोद नैनवाल

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिनेश रावत और विनोद नैनवाल को पीआरओ नियुक्त किया गया है। प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने उन्हें मरीजों की सहायता, प्रशासनिक समन्वय, और ओपीडी, ओटी, इमरजेंसी के कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी है।

दून अस्पताल के पीआरओ बने दिनेश रावत और विनोद नैनवाल
दून अस्पताल के पीआरओ बने दिनेश रावत और विनोद नैनवाल

Dehradun News: देहरादून। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं, प्रशासनिक कार्यों में मदद को आयुष्मान समन्वयक दिनेश रावत और पंजीकरण प्रभारी विनोद नैनवाल को पीआरओ नियुक्त किया है। प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने आदेश जारी कर उन्हें मरीजों की मदद, अफसरों से समन्वय, ओपीडी, ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग पीआरओ सेल, हेल्प डेस्क के कर्मचारियों के रोस्टर, उपस्थिति, अवकाश और कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी है। पिछले दिनों कुछ कर्मचारियों की शिकायतें भी मिली थी। आदेश के मुताबिक सीपीआरओ महेंद्र भंडारी और पीआरओ रावत एवं नैनवाल के अलावा अब कोई अन्य पीआरओ नहीं होगा।

Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

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