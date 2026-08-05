Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dehradun News: प्रेमनगर में नाले का पानी सड़क पर बहने से रोष, कांग्रेस ने घेराव की चेतावनी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। प्रेमनगर गंदे नाले का पानी मीठी बेरी के पास नानक विहार क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर बहने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानि

Dehradun News: प्रेमनगर में नाले का पानी सड़क पर बहने से रोष, कांग्रेस ने घेराव की चेतावनी दी

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। प्रेमनगर गंदे नाले का पानी मीठी बेरी के पास नानक विहार क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर बहने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता गीता बिष्ट ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए समस्या का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गीता बिष्ट ने कहा कि मार्ग पर लगातार गंदा पानी बहने से क्षेत्र में भीषण गंदगी और बदबू फैल रही है, जिससे लोगों में त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें मजबूरन इसी दूषित पानी से होकर गुजरना पड़ता है।

बारिश होने पर यह गंदा पानी लोगों के घरों के भीतर घुस रहा है। उन्होंने इसके लिए लोक निर्माण विभाग और छावनी परिषद गढ़ी कैंट को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस जलभराव व गंदगी की समस्या को दूर नहीं किया गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों विभागों के अधिकारियों का घेराव करेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।