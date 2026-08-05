Dehradun News: प्रेमनगर में नाले का पानी सड़क पर बहने से रोष, कांग्रेस ने घेराव की चेतावनी दी
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। प्रेमनगर गंदे नाले का पानी मीठी बेरी के पास नानक विहार क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर बहने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानि
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। प्रेमनगर गंदे नाले का पानी मीठी बेरी के पास नानक विहार क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर बहने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता गीता बिष्ट ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए समस्या का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गीता बिष्ट ने कहा कि मार्ग पर लगातार गंदा पानी बहने से क्षेत्र में भीषण गंदगी और बदबू फैल रही है, जिससे लोगों में त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें मजबूरन इसी दूषित पानी से होकर गुजरना पड़ता है।
बारिश होने पर यह गंदा पानी लोगों के घरों के भीतर घुस रहा है। उन्होंने इसके लिए लोक निर्माण विभाग और छावनी परिषद गढ़ी कैंट को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस जलभराव व गंदगी की समस्या को दूर नहीं किया गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों विभागों के अधिकारियों का घेराव करेंगे।
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