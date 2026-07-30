Dehradun News: दून अस्पताल में महिला मरीजों से छेड़छाड़ के बाद अब इंटर्न डॉक्टर परेशान, नर्सिंग अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप
Dehradun News: दून अस्पताल में महिला मरीजों से छेड़छाड़ के बाद अब इंटर्न डॉक्टर परेशान, नर्सिंग अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप
Dehradun News: दून अस्पताल में दवाई की लाइन में महिला मरीज से छेड़छाड, शौचालय में महिलाओं की वीडियो बनाने के मामले के बाद अब एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक इंटर्न डॉक्टर ने मेडिसिन विभाग के एक नर्सिंग अधिकारी पर उन्हें अनुचित एवं अमर्यादित मैसेज भेजने और फोन करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि वार्ड में ड्यूटी के दौरान ही डॉक्टर का नंबर नर्सिंग अधिकारी ने लिया और परेशान करने लगा। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में एक महिला इंटर्न डॉक्टर द्वारा पुरुष स्टाफ नर्स पर अनुचित और गैर-पेशेवर व्यवहार कर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। आरोप की लिखित शिकायत पर अस्पताल प्रशासन ने एचओडी डॉ. विवेकानंद सत्यवली एवं एसो. प्रो. डॉ. सोनिया सिंह की एक जांच कमेटी बना दी है। संबंधित नर्सिंग अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं。
मेडिसिन विभाग की स्थिति
मेडिसिन विभाग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 27 जुलाई को एमबीबीएस इंटर्न ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि इंटर्नशिप के दौरान मेडिसिन विभाग में तैनात स्टाफ नर्स ने उनके साथ अनुचित और गैर-पेशेवर व्यवहार किया। शिकायत में कहा गया कि इस व्यवहार से उन्हें असहजता का सामना करना पड़ा और कार्यस्थल का माहौल भी प्रभावित हुआ। समिति पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, दवाई की लाइन में लगी महिला मरीज से छेड़छाड़ के आरोपी को शपथ पत्र पर माफी देने को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
विजन
चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें
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