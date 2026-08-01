Dehradun News: 53वें सेंट जॉर्ज कॉलेज हेरिटेज कप में दो मुकाबले बराबरी पर छूटे

Dehradun News: मसूरी। संवाददाता 53वें सेंट जॉर्ज कॉलेज हेरिटेज कप जैकी आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत खेले गए दो मुकाबले बराबरी पर छूटे। 1 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों एवं फुटबॉल क्लबों की कुल 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 53वें सेंट जॉर्ज़ कॉलेज हेरिटेज कप जैकी आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का शुभारम्भ शनिवार को सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी में उत्साह एवं खेल भावना के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण के विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा ने किया। उनका एक पौधा भेंट कर हार्दिक स्वागत किया गया।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों में मसूरी मैड्रिड क्लब, भट्टा स्पोर्ट्स क्लब, ब्लू फुटबॉल क्लब, इलेवन स्टार क्लब, खेतवाला स्पोर्ट्स क्लब, आर्यन स्पोर्ट्स क्लब, क्यारकुली स्पोर्ट्स क्लब, युवा स्पोर्ट्स क्लब, शिवा स्पोर्ट्स क्लब, मैनर बॉयज़ क्लब, मैनोराइट, मसूरी बॉयज़ स्पोर्ट्स क्लब, दून वैली पब्लिक स्कूल, सेंट जॉर्ज़ कॉलेज बी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्यन स्कूल, मसूरी पब्लिक स्कूल, विनबर्ग एलेन स्कूल बी, सेंट जॉर्ज कॉलेज सी, हैम्पटन कोर्ट स्कूल, वाइनबर्ग एलेन स्कूल ए, सेंट जॉर्ज़ कॉलेज ए, नवचेतन स्पोर्ट्स क्लब तथा मसूरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब शामिल हैं। अमित कुमार सिन्हा ने सेंट जॉर्ज कॉलेज की पिछले पांच दशकों से अधिक समय से क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक के सफल आयोजन के लिए सराहना की। उद्घाटन मुकाबला सेंट जॉर्ज कॉलेज सी टीम एवं हैम्पटन कोर्ट स्कूल के बीच खेला गया, रोमांचक संघर्ष के बाद 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। हैम्पटन कोर्ट स्कूल की ओर से सूरज ने 42वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जबकि सेंट जॉर्ज कॉलेज सी टीम की ओर से आयुष्मान ने 44वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। दिन का दूसरा मुकाबला ब्लू फुटबॉल क्लब एवं भट्टा स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला गया, जो 1-1 की बराबरी पर रहा। इस अवसर पर ब्रदर जेयासीलन एस. प्रधानाचार्य, सेंट जॉर्ज कॉलेज, ब्रदर ब्रिट्टो सुपीरियर एवं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ब्रदर सिल्वेनस केरकेट्टा उप-प्रधानाचार्य, ब्रदर लॉरेंस कुजूर सहायक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी तथा ब्रदर निथिन मिटरली भी उपस्थित रहे।