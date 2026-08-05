Dehradun News: नैथाणा की 26 महिलाएं भाजपा में शामिल
Dehradun News: श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक में 26 महिलाएं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि मातृशक्ति की भागीदारी से संगठन मजबूत होगा और जनसेवा में नई गति मिलेगी।
Dehradun News: श्रीनगर। कीर्तिनगर ब्लॉक के ग्राम नैथाणा एवं नौर-किलकिलेश्वर की 26 महिलाओं ने देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विधायक कंडारी ने सभी नई सदस्याओं का स्वागत करते हुए कहा कि मातृशक्ति की भागीदारी से संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा जनसेवा के कार्यों को नई गति मिलेगी।
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