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Dehradun News: तीस दिन आईसीयू में रहकर अभिजीत ने जीती जिंदगी की जंग, समाजसेवी और डॉक्टर बने सहारा

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: झारखंड के 17 वर्षीय अभिजीत को गंभीर बीमारी से बचाने में दून अस्पताल के डॉक्टरों और समाजसेवी मोहन खत्री की पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिजीत के परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद, खत्री ने मुफ्त जीवनरक्षक दवाइयां उपलब्ध कराईं, जिससे अभिजीत ICU से सामान्य वार्ड में शिफ्ट हो गए।

तीस दिन आईसीयू में रहकर अभिजीत ने जीती जिंदगी की जंग, समाजसेवी और डॉक्टर बने सहारा
तीस दिन आईसीयू में रहकर अभिजीत ने जीती जिंदगी की जंग, समाजसेवी और डॉक्टर बने सहारा

Dehradun News: गंभीर बीमारी से जूझ रहे झारखंड निवासी 17 वर्षीय अभिजीत की जान बचाने में दून अस्पताल के डॉक्टरों और समाजसेवी मोहन खत्री की पहल ने अहम भूमिका निभाई है। प्लेटलेट्स गिरने से गंभीर हालत में पहुंचे अभिजीत का परिवार आर्थिक तंगी के कारण कई अस्पतालों में भटकने को मजबूर था। पिता देवनाथ एक होटल कर्मचारी हैं, जिनके लिए बेटे का महंगा इलाज कराना लगभग असंभव था। स्थानीय लोगों के बीच मामा के नाम से मशहूर समाजसेवी मोहन खत्री फरिश्ता बनकर सामने आए। उन्होंने नेबा केयर फाउंडेशन के जरिए करीब 40 हजार रुपये की जीवनरक्षक दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराईं। दून अस्पताल के डॉ. अशोक और उनकी टीम के प्रयासों से 30 दिन आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद अब अभिजीत जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया है।

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रेड क्रॉस से 30 वर्षों से जुड़े और 150 से अधिक रक्तदान शिविर लगा चुके मोहन खत्री की इस मदद ने समाज में इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की है। निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना, प्राचार्य डॉ. गीता जैन, एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने समाजसेवी एवं डॉक्टरों की टीम को सराहा।

Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

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