दून में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर जानलेवा हमला, जांच के लिए कई टीमें; आरोपी अब भी फरार
पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। घटनास्थल व आने-जाने वाले मार्गों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अपहरण और मारपीट के मामले में आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं। सहस्त्रधारा रोड से प्रेमनगर तक सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, विनोद कुमार निवासी शिवाजी मार्ग कांवली रोड देहरादून ने मामले में प्रेमनगर थाने में तहरीर दी है।
उन्होंने बताया कि उनका पुत्र आकाश कुमार आईटी पार्क स्थित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। छह मई की देर रात वह शिफ्ट खत्म कर करीब रात 02:15 बजे सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान स्कूटर सवार दो व्यक्ति उसे जबरदस्ती अपने स्कूटर में बैठाकर प्रेमनगर क्षेत्र में जमुना वाला पुल पर ले गए, जहां उनके द्वारा आकाश के साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल, रुपये ले गए। उसे मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गए।
इस तरह अपनी जान बचाई थी
आरोप था कि इस दौरान आरोपियों ने युवक को पुल से नीचे धक्का दिया और उसे पत्थरों से कुचलने का प्रयास किया। आकाश ने पुल के पिलर के पास छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस मामले में शनिवार को सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया कि ने बताया कि आकाश का वर्तमान में दून अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। घटनास्थल व आने-जाने वाले मार्गों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
दून अस्पताल में हुआ आकाश का ऑपरेशन
आकाश का शनिवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। चिकित्सकों की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उनकी हड्डियों के फ्रैक्चर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से पहले की गई एमआरआई और सीटी स्कैन की जांच में पता चला कि आकाश की एल-2 (रीढ़ की हड्डी) और राइट पेल्विक बोन में गंभीर फ्रैक्चर है। झटके की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में भी समस्या आई है। एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने बताया कि मरीज को अभी सात से 10 दिन तक अस्पताल में रखा जाएगा, कम से कम डेढ़ महीने तक बेड रेस्ट की सलाह दी गई है।
पुलिस ने लिए बयान, याद आया खौफनाक मंजर
शनिवार को सीओ स्वप्निल मुयाल ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित इंजीनियर के बयान दर्ज किए। जब पुलिस बयान ले रही थी और ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, तो उस खौफनाक घटना को याद कर आकाश बार-बार रोने लगा। भाई की हालत देख उसकी बहन का भी बुरा हाल था और वह भी काफी देर तक रोती रही। पुलिस टीम ने परिजनों को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है।
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