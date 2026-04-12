पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा, दून अस्पताल में 4 माह से मुर्दाघर में दौड़ रहा करंट
पड़ताल में दून अस्पताल पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मोर्चरी में शव रखने वाले डीप फ्रीजरों में चार महीने से करंट आ रहा है। इनमें रखे जाने वाले शवों में 24 घंटे करंट दौड़ रहा है।
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संवेदनहीनता और लापरवाही का नया मामला सामने आया है। यहां पर मोर्चरी में शव रखने वाले डीप फ्रीजरों में चार महीने से करंट आ रहा है। इनमें रखे जाने वाले शवों में 24 घंटे करंट दौड़ रहा है, वहीं यहां पर तैनात कर्मचारियों, मृतकों के परिजनों, पुलिसकर्मियों और अन्य स्टाफ को करंट लगने का खतरा बना है। हर शव को फ्रीजर में रखने और निकालने के दौरान कर्मचारियों को मोर्चरी की बिजली एमसीवी डाउन करके काटनी पड़ती है।
हिन्दुस्तान ने इस लापरवाही पर ग्राउंड रिपोर्ट की। यहां मोर्चरी में आठ शवों को रखने की व्यवस्था है। परिजन एक शव को लेने के लिए आए हैं, पहले कर्मचारियों ने बिजली काटी और शव निकलवाकर उन्हें सौंपा। हर बार ऐसा ही करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर करंट का खतरा बना है। इस विकट समस्या पर अफसरों को चार महीनों में तीन बार (23 जनवरी, पांच मार्च एवं छह अप्रैल को) पत्राचार किया गया है।
शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तो क्या होगा?
फ्रीजरों में करंट से जहां कर्मचारियों को करंट का खतरा बना है। वहीं करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की भी आशंका बनी है। इससे शवों के भी जलने का खतरा बना है। उधर, मोर्चरी कर्मचारियों को तो पता है कि फ्रीजरों में करंट उतरा है, यदि कोई बिना पूछे अंदर चला गया और करंट लग गया तो हादसा हो सकता है।
मरम्मत का अनुबंध ही नहीं, कैसे होंगे ठीक?
फ्रीजरों की मरम्मत के लिए सीएएमसी और एएमसी का नहीं होना है। पिछले दिनों भी यहां पर कंप्रेशर चोरी हो गए थे, कूलिंग ठप हो गई थी। उस दौरान उसे ठीक कराया गया था। अब करंट की समस्या आ गई है, कुछ एजेंसियों से जब मरम्मत की कोटेशन मांगी गई तो रेट बहुत ज्यादा मिले। अब निर्माता कंपनी के इंजीनियरों से ही प्रस्ताव मांगा गया है।
एमएस ड़. आरएस बिष्ट ने बताया कि फ्रीजरों की मरम्मत के लिए इंजीनियरों को बुलाया गया है। स्टोर एवं मोर्चरी में निर्देशित किया गया है कि इंजीनियर से बनाकर करंट की समस्या को दूर करा दें। उम्मीद है कि रविवार या सोमवार को समस्या दूर हो जाएगी। एएमसी और सीएएमसी की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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